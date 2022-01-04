Таня Гончаренко .4 января, 2022 14

Известный актер Киану Ривз, сыгравший Нео в "Матрице", ведет переговоры об участии в сериале Hulu, - сообщает Deadline

Проект основан на романе Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе". В 2010 году права на книгу выкупил Леонардо ДиКаприо и с тех пор, он планировал экранизировать роман вместе с Мартином Скорсезе.

Изначально, ДиКаприо намеревался создать полнометражную картину, но в 2019 году Hulu объявил, что разрабатывает проект в формате высокобюджетного сериала, который ДиКаприо и Скорсезе будут продюсировать вместе с Риком Йорном, Сэмом Шоу, Дженнифер Дэвиссон Киллоран и Стейси Шер.

Ривз ещё не подписал контракт, но в случае соглашения между сторонами, роль станет первой крупной на телевидении для Киану.