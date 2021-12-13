Таня Гончаренко .13 декабря, 2021 7

В преддверии выхода четвертой части культого фильма "Матрица", исполнитель главной роли Киану Ривз решил поделиться своей реакцией на предложение сняться в продолжении франшизы. - пишет Comic Book.

"Я был дома и получил сообщение от Ланы Вачовски, режиссера и сценариста картины, и она спросила: "Что ты думаешь о том, чтобы сняться еще в одном фильме "Матрица"?. И я ответил: "О, это звучит потрясающе, но я ведь мертв". А она такая: "Точно мертв?". Ну, и я сразу же: "Давай, рассказывай"" - делится Ривз.

После переписки Вачовски прислала актеру "замечательный", по его словам, сценарий.

Также, Киану в восторге от идеи пролжения истории Нео и Тринити. "Когда Лана рассказала о том, что у нее есть история, которая строится вокруг Нео и Тринити, это показалось мне действительно захватывающим. Нео не просто получает второй шанс в своей жизни, он получает его вместе с женщиной, которая, по его же словам, была "единственной его настоящей любовью в жизни". Главная причина, по которой этот фильм все же был сделан, заключается в том, что это история любви между Тринити и Нео" - подытожил Киану Ривз.

Напомним, премьера "Матрицы 4" в Украине состоится уже совсем скоро - 22 декабря 2021 года.