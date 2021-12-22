Анастасия Лях .22 декабря, 2021 7

Актер рассказал изданию ComicBook, что действительно встречался с главой студии Marvel Кевином Файги и обсуждал участие в марвеловской киновселенной.

Ранее Файги уже говорил, что хотел бы видеть Ривза в MCU, но ничего конкретного заявлено не было. Собственно, конкретики нет и сейчас. По словам Ривза, они встретились, поговорили, но так и не выбрали супергероя (или суперзлодея?..), который подошел бы звезде «Матрицы».

Впрочем, вполне возможно, что персонаж уже определен, но и Файги, и Ривз тянут интригу, как это заведено в Marvel.