Анастасия Лях .24 марта, 2021 6

Потоковый сервис Netflix экранизирует комикс под названием «BRZRKR», одним из авторов которого выступил Киану Ривз. Он же исполнит главную роль, пишет Deadline.

Актер сыграет сына бога войны, который живет в современном мире, обладает бессмертием и всячески стремится наконец умереть. Чтобы увеличить свои шансы на погибель, герой работает на американское правительство.

Комикс был опубликован совсем недавно, в начале марта. Netflix приобрел права на адаптацию и намерен превратить проект в разветвленную франшизу.