Анастасия Лях .15 января, 2021 14

Актер Рэй Фишер опубликовал пост в Твиттере, в котором подтвердил, что его героя вырезали из сценария проекта «Флэш».

Напомним, «Флэш» — долгострой студий Warner и DC, который никак не запустится в производство с 2017 года, когда на экраны вышла «Лига справедливости». В настоящее время у студии на руках есть готовый сценарий, Эзра Миллер, несмотря на скандал с фанаткой, значится в главной роли, а сюжет предполагает наличие мультивселенной и нескольких Бэтменов.

По словам Фишера, изначально в сценарии существенная роль была отведена Киборгу, его персонажу из «Лиги справедливости». Однако недавно актера уведомили, что его партию целиком вырезали.

Напомним, что ранее Рэй Фишер многократно выступил с обвинениями в адрес режиссера «Лиги справедливости» Джосса Уидона, а также руководства Warner и DC. Первого актер обвинил в расизме на съемках, а последних — в стремлении скрыть неподобающее поведение Уидона.

В контексте «Флэша» Фишер написал, что ему очень жаль прощаться с Киборгом, но разоблачение выше названных шишек «того стоит». Warner пока что ситуацию не прокомментировала.