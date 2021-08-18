Таня Гончаренко .18 августа, 2021 5

В Киев, со своей семьей, прибыла всемирно известная режиссерка из Афганистана Сахра Карими - сообщает дневной выпуск ТСН.

Карими, как и многие другие, была вынуждена покинуть Афганистан после того, как власть в стране захватил Талибан. Режиссера и её семью доставили из Кабула в Киев на турецком самолете.

Сахра в своём Твиттере поблагодарила офис украинского президента и Министерство иностранных дел Украины. Эвакуацию провели совместно с турецкими партнерами.

Карими была гендиректором госкомпании "Афганфильм" и первой в стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

Недавно в соц сетях она обратилась к мировому киносообществу, призывая поддержать афганских художников, работа и жизнь которых оказались в опасности с тех пор, как власть в стране захватили исламисты движения "Талибан"