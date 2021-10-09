Анастасия Лях .9 октября, 2021 6

Ирландский актер, звезда сериала «Острые козырьки», сыграет американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера в байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер», сообщает Deadline.

Фильм расскажет о событиях Второй мировой войны и о том, какую роль сыграл Оппенгеймер в создании атомной бомбы, которая в итоге поразила японские города Хиросиму и Нагасаки. Остальной актерский состав пока озвучен не был.

Киллиан Мерфи ранее многократно снимался у Нолана. В частности, в трилогии о Бэтмене, а также в фильмах «Начало» и «Дюнкерк». Но актер всегда играл у режиссера второплановые роли, так что центральную партию исполнит впервые. А Нолан в свою очередь впервые снимет кино под лейблом студии Universal, а не Warner.

Релиз байопика запланирован на 21 июля 2023 года.