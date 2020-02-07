Киноакадемики слили в Сеть оскаровские прогнозы

На официальной
Пост был быстро удален. Киноакадемики объяснили случившееся технической ошибкой, после чего заверили, что утекшая в соцсеть картинка с результатами церемонии отображала зрительские ожидания, а вовсе не реальные итоги, которые известны лишь сотрудникам
Естественно, удаление поста академиков не спасло. Пользователи мигом сделали скриншоты и распространили инфу по всему Интернету.
Если верить этой картинке, то лучшим фильмом года станут южнокорейские «Паразиты». И лучшим международным фильмом тоже станут они. И статуэтка за оригинальный сценарий тоже достанется «Паразитам». Сэм Мендес возьмет награду за режиссуру. Тайка Вайтити — за адаптированный сценарий. В актерских номинациях победят Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лора Дерн.
Напомним, победители премии за 2019 год станут известны в ночь с 9 на 10 февраля.
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую