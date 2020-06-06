Анастасия Лях .6 июня, 2020 0

Ситуация вокруг убийства афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала новую волну обвинений Американской киноакадемии в предубежденности по отношению к «черным» фильмам (то есть фильмам, снятым темнокожими кинематографистами и посвященным проблемам черных).

Как пишет The Wrap, новые обвинения посыпались в связи с довольно старым фильмом. Речь об историко-биографической драме «Сельма» 2014 года выпуска, в которой актер Дэвид Ойелоуо исполнил роль Мартина Лютера Кинга.

Так вот по словам Ойелоуо, Киноакадемия забанила «Сельму» после того, как творческая группа фильма появилась на премьере в футболках с надписью «Я не могу дышать» в знак протеста против своеволия и расизма полиции, в стычках с которой был убит (задушен одним из копов) афроамериканец Эрик Гарнер.

Актер говорит, что кто-то из оскаровских шишек (из важных и влиятельных членов Киноакадемии) позвонил продюсерам «Сельмы», преисполненный негодования, и заявил, что академики не будут голосовать за фильм после подобной выходки, которая была совершенно неуместной.

Постановщица «Сельмы» Ава ДюВерней подтвердила слова Дэвида Ойелоуо. Напомним, на «Оскаре» 2015 картина про Мартина Лютера Кинга сперва была одним из фаворитов гонки, но затем получила всего две номинации, из которых победила во второстепенной категории «лучшая песня».