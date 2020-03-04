Анастасия Лях .4 марта, 2020 10

Аналитики подсчитали, что эпидемия коронавируса принесет кинематографической индустрии убыток примерно в пять миллиардов долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

Китай, с которого началась эпидемия и в котором наибольшее количество заболевших, а также Южная Корея, тоже сильно пострадавшая от коронавируса, входят в пятерку самых крупных кинорынков на планете. В Китае, где в настоящее время закрыты все кинотеатры и отменены все релизы, суммарные кассовые сборы за февраль составили 4,2 миллиона долларов, тогда как за аналогичный период в прошлом году китайский кинопрокат обогатился на 1,76 миллиарда долларов. В Южной Корее сборы упали на 70% в сравнении с 2019-м .