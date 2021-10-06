Таня Гончаренко .6 октября, 2021 8

Мэтт Раскин снимет драму по собственному сценарию, под названием "Бонстонский душитель" о самом известном маньяке 60-х годов. Главная роль в фильме досталась номинатке на премию "Оскар" Кире Найтли ("Пираты Карибского моря", "Игра в имитацию"). - сообщает Collider.

Картина основана на реальных событиях произошедших в 60-х годах. В то время, в Бостоне были изнасилованы и задушены 13 женщин. Тогда, журналистка по имени Лоретта Маклафлин, которую сыграет Найтли, заручившись поддержкой своей коллеги Джин Коул, в ходе расследования, связала между собой все эти убийства и раскрыла историю маньяка, который получил прозвище Бостонский душитель.

Продюсированием фильма займутся Ридли Скотт и Марго Робби.

Во время написания сценария, Мэтт Раскин рассмотрел все материалы написанные Маклафлин и Коул и тщательно изучил дело Бостонского душителя.

Старт съемок фильма запланирован на декабрь, но дата премьеры фильма пока неизвестна.