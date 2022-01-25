Кирстен Данст снимется у режиссера «Из машины» и «Аннигиляции»
Анастасия Лях
.25 января, 2022
08
На фото: Кирстен Данст
Британский сценарист и постановщик Алекс Гарленд, создатель научно-фантастических фильмов «Из машины» и «Аннигиляция», готовит новый проект.
Как сообщает Deadline, главную роль в нем исполнит Кирстен Данст. И это снова будет фантастика. Проект получил название «Гражданская война». Сюжет развернется в недалеком будущем, но любая другая информация пока что держится в секрете.
Напомним, после «Аннигиляции», в которой сыграла Натали Портман, Гарленд выпустил сай-файмини-сериал «Разрабы» на канале FX и стриминге Hulu. Сейчас режиссер готовит к выходу фантастический хоррор Men с Джесси Бакли. Акцент в своих проектах Гарленд всегда делает на женщинах.