Анастасия Лях .25 января, 2022 8

Британский сценарист и постановщик Алекс Гарленд, создатель научно-фантастических фильмов «Из машины» и «Аннигиляция», готовит новый проект.

Как сообщает Deadline, главную роль в нем исполнит Кирстен Данст. И это снова будет фантастика. Проект получил название «Гражданская война». Сюжет развернется в недалеком будущем, но любая другая информация пока что держится в секрете.