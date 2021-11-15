Таня Гончаренко .15 ноября, 2021 9

Кирстен Данст, впервые появившаяся в роли Мери Джейн Уотсон в фильме "Человек-паук" в 2002 году, была бы не против вернуться к этой роли - пишет Variety

Актриса призналась в этом во время премьеры "Власть пса" в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе: "Я бы сделала это. Почему нет? Это было бы весело. Я бы никогда не сказала "нет" чему-то подобному". Затем она пошутила: "В этом случае я была бы старой ЭмДжей с маленькими детьми-паучками".

Данст снялась во всех трех фильмах о Человеке-пауке Сэма Рейми, которые выходили в 2002, 2004 и 2007 годах. Роль Питера Паркера исполнял Тоби Магуайр.

Напомним, в декабре этого года состоится премьера фильма Marvel "Человек-Паук 3: нет пути домой". Кирстен не задействована в картине, а вот Альфред Молина вернятся к образу доктора Отто Октавиуса, которого сыграл в экранизации 2004 года.