sonyazhytkova .26 марта, 2024 8

Нове науково-фантастичне шоу отримало змішані рецензії, але також викликало суперечки серед китайської аудиторії.

Відкрита сцена серіалу, яка відбувається у 1966 році під час Культурної Революції, може викликати проблеми у Китаї. Подібно до багатьох інших голлівудських продуктів, що стали об'єктом критики з боку китайських органів, зображення китайців в цьому контексті розглядають як негативне та можуть ушкодити імідж країни.

У відкритих сценах "Проблема трьох тіл" ми бачимо, як фізика-професора жорстоко б'є Комуністична Червона Гвардія в університеті Пекіна за неузгодженість із ідеологією уряду. Усе це відбувається під увагою натовпу. Глядачі несприйняли ці сцени позитивно, і соціальні мережі переповнені "націоналістичним гнівом" на адресу серіалу, за даними CNN.

Проте, це було щось, що, ймовірно, передбачали творці серіалу, Девід Беніофф, Ден Вайс та Александр Ву. Вже у 2022 році Беніофф пояснив, що вони були дуже усвідомлені того, що існує багато паралелей між Культурною Революцією та сучасністю, які не можна відкидати. Він сказав тоді: "Ми схильні до періодів у термінах людської історії, і зараз ми переживаємо певний період циклу. Є багато дуже суттєвих відмінностей між сучасним часом та Культурною Революцією. Але також є певні схожості. Ми ніколи не мали наміру створювати коментар щодо цього у серіалі. Але цікаво, що паралелі існують і важко їх ігнорувати".

Джерело: Мovieweb