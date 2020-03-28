Анастасия Лях .28 марта, 2020 5

На фото: Один из китайских кинотеатров

Не успели китайские кинотеатры войти в привычный рабочий режим после длительного застоя, как правительство вновь их закрыло, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, кинотеатры Китая, закрывшиеся в январе—феврале из-за распространения коронавируса, на прошлой неделе начали активно открываться, поскольку эпидемия в стране пошла на спад. Работу возобновили свыше шестисот заведений. Правда, из-за отсутствия свежего репертуара они крутили старые голливудские блокбастеры: «Гарри Поттера», «Мстителей», «Аватар».