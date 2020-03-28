Не успели китайские кинотеатры войти в привычный рабочий режим после длительного застоя, как правительство вновь их закрыло, сообщает The Hollywood Reporter.
Напомним, кинотеатры Китая, закрывшиеся в январе—феврале из-за распространения коронавируса, на прошлой неделе начали активно открываться, поскольку эпидемия в стране пошла на спад. Работу возобновили свыше шестисот заведений. Правда, из-за отсутствия свежего репертуара они крутили старые голливудские блокбастеры: «Гарри Поттера», «Мстителей», «Аватар».
Теперь власти приказали кинотеатрам вновь закрыться на неопределенный срок. Это означает, что-либо китайское правительство осторожничает, чтобы не допустить возвращения инфекции, либо вторая волна эпидемии уже началась.
Узнать правду о том, что на самом деле в Китае просто не реально - скрывать информауию или лгать для их режима вполне нормально.