sonyazhytkova .19 октября, 2024 17

New York Comic Con представили офіційний трейлер фільму "Людина-вовка", де тиша сільської місцевості зовсім не така безпечна,як здається на перший погляд.

Режисер Лі Воннелл презентував свій новий фільм, що став його другою роботою з легендарними монстрами студії Universal після успішної "Невидимки". Воннелл вважає, що ці класичні персонажі залишаються актуальними й сьогодні, оскільки їх легко адаптувати до сучасних реалій.

Трейлер до "Людини-вовка" посилює атмосферу тривожності: в одній зі сцен герої застрягають посеред темного лісу у вантажівці, що створює відчуття безвихідності. Як і в "Невидимці", фільм не обмежується лише жахами – у ньому піднімаються серйозні соціальні теми, зокрема проблема насильства з боку чоловіків. І навіть спокійна на вигляд сільська місцевість виявляється далекою від безпеки.

Щодо головного актора Крістофера Еббота, Лі Воннелл зазначив, що він працює за власною методикою, легко входячи й виходячи з образу, що додає фільму додаткової глибини. Щоб згуртувати команду, режисер організував для акторів участь у тематичному квесті, який допоміг розкрити їхні справжні характери та створити атмосферу довіри на знімальному майданчику.

Також, під час зйомок режисер організував спеціальний "клуб фільмів повного місяця", в якому команда переглядала класичні стрічки жахів, такі як "Щось", "Муха" та "Американський перевертень у Лондоні". Це допомогло акторам згуртуватися і відновити пристрасть до кінематографа.

Фільм "Людина-вовк" вийде в кінотеатрах 17 січня під егідою Universal, обіцяючи перенести глядачів у світ жаху та напруги, який змусить їх замислитися над важливими соціальними темами.

Джерело: Deadline