sonyazhytkova .14 августа, 2024 5

Культовий фільм "Істота з Чорної лагуни" отримає нове життя від Вана, творця "Пили" та "Закляття".

Згідно з даними The Hollywood Reporter, новий рімейк поєднає сучасний підхід і реалістичність, акцентуючи на візуальному жаху, при цьому зберігаючи відданість оригінальному фільму. Джеймс Ван займеться режисурою, але сценарист ще не обраний, а акторський склад поки не розкритий.

Оригінальний фільм "Істота з Чорної лагуни" 1954 року розповідає про групу вчених, які досліджують та намагаються захопити амфібійного гомініда - останнього представника його виду, що мешкає в глибинних водах Амазонки. Після його прем'єри було кілька спроб створити рімейк, включаючи проєкти Джона Ландіса, Джона Карпентера та Івана Рейтмана, але жоден з них не побачив світ. У 2010-х роках ця істота також планувалася як частина скасованої франшизи Universal - Темний всесвіт.

Цей рімейк стане першим режисерським проєктом Джеймса Вана після "Аквамена та загубленого королівства" у 2023 році, а також його дебютом після об'єднання його студії Atomic Monster з Blumhouse на початку 2024 року.



Наступною стрічкою Вана стане екранізація роману Стівена Кінга "Салемська казка", яку він продюсує. Фільм вийде в прокат у 11 жовтня та буде доступний на платформі Max.

Джерело: Gamesradar