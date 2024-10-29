sonyazhytkova .29 октября, 2024 10

Prime Video представив глядачам перший трейлер серіалу, в якому знайомить нас із незвичайною трійцею крадіїв кленового сиропу. У ролях — яскрава Марго Мартіндейл, харизматичний Кріс Діаманопулос і милий Гійом Сір.

Ця серія, розроблена компанією Blumhouse Television, черпає натхнення з реального пограбування, яке вразило світові ЗМІ у 2012 році, коли з національних резервів Квебеку було викрадено кленовий сироп на суму понад 18 мільйонів доларів.

Головну роль Рут Лендрі, рішучої фермерки середнього віку, яка вдається до злочину, щоб захистити те, що їй дороге, виконує Марго Мартіндейл. У цій справі їй допомагають гарячий бостонський мафіозі (Кріс Діаманопулос) та скромний франко-канадський охоронець (Гійом Сір). Разом вони планують грандіозне пограбування кленового сиропу в Квебеку.

Серію створили Браян Донован та Ед Герро, автори "American Housewife", які також виконують функції шоуранерів та виконавчих продюсерів.

Усі шість епізодів "The Sticky" стануть доступними на Prime Video 6 грудня.

Джерело: Deadline