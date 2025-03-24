sonyazhytkova .24 марта, 2025 7

Актор ніколи не приховував своєї любові до коміксів, а тепер нарешті отримав роль, яка, здається, була створена спеціально для нього.

Джейсон Момоа офіційно втілить культового міжгалактичного мисливця за головами Лобо в майбутньому фільмі "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" від режисера "Я, Тоня" та "Круелли" Крейга Гіллеспі. І, схоже, він сприйняв цю роль більш ніж серйозно.

В інтерв’ю Entertainment Weekly під час промо-кампанії "Minecraft: Фільм" Момоа розповів, що повністю поринув у образ Лобо, настільки, що навіть попросив колег звертатися до нього виключно іменем персонажа.

"Я просто відчуваю, що це моя роль", – зізнався актор, який вже встиг побувати в кіновсесвіті DC у ролі Аквамена. "Якщо мене й варто типізувати, то хай це буде Лобо. Мотоцикли, сигари, вечірки, дреди… любить бійки, має почуття гумору".

Момоа також пожартував зі своїм колегою по фільму Джеком Блеком, додавши: "Лобо має піти справити нужду".

З огляду на його брутальну зовнішність, шалений темперамент і природну харизму, Момоа здається ідеальним вибором для ролі. Бліда шкіра, що нагадує Варбоїв із Шаленого Макса, палаючі червоні очі та міцний кулак – Лобо давно став легендою коміксів, відомою своєю жорстокістю, любов’ю до хаосу та навіть… полюванням на Санта-Клауса за замовленням Великоднього кролика.

Як він впишеться в новий кіновсесвіт DC і чи зможе стати тим самим Лобо, на якого так довго чекали фанати? Дізнаємось 26 липня 2026 року, коли "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" вийде на великі екрани.

Джерело: Gamesradar