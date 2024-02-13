sonyazhytkova .13 февраля, 2024 10

Кандидат на премію Оскар висловив готовність прийняти участь у майбутньому кінофільмі "Peaky Blinders" від Стівена Найта, стверджуючи: "Я точно беру в цьому участь!".

Говорячи з BBC Radio 4, Мерфі висловив свою віру в творця та письменника Стівена Найта, кажучи "давайте це зробимо", якщо глядачі захочуть побачити 50-річну версію лідера банди.

"Якщо є ще більше історії для розповіді, і якщо Стівен Найт приведе сценарій до такого рівня, як я знаю, що він може, то я буду в грі. Я маю на увазі, якщо ми бажаємо побачити 50-річного Томмі Шелбі, я не відмовлюся. Давайте зробимо це!", - сказав актор.

Прем'єра серіалу "Peaky Blinders" відбулася у 2013 році. Це захоплююча історія про Томмі Шелбі, який очолює кримінальну банду в Бірмінгемі у 1919 році. Після завершення шостого сезону у 2022 році, Томмі вирушає у закат, можливо, у нове життя, з світом, що вважає його мертвим. Невідомо, чи знову з'явиться Томмі Шелбі у кінофільмі "Peaky Blinders", але шанувальники з нетерпінням чекають побачити 50-річного персонажа (Мерфі зараз 47 років) на великому екрані. Щодо розробки кінофільму "Peaky Blinders", Найт розкрив, що зйомки розпочнуться цього року.

Джерело: Мovieweb