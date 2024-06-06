sonyazhytkova .6 июня, 2024 7

Зйомки майбутньої стрічки заплановані на кінець цього року.

Netflix оприлюднила заяву Мерфі разом із фотографією сценарію, який поки що має назву "Фільм про Гострі картузи". Режисером виступить Том Харпер, відомий за стрічкою "Серце каменю". Сценарій написаний творцем серіалу Стівеном Найтом, а зйомки розпочнуться вже цього року. Хоча Найт раніше заявляв, що Мерфі "точно" повернеться до своєї ролі, актор вперше офіційно підтвердив це.

"Схоже, що Томмі Шелбі не завершив зі мною…", – сказав Мерфі. "Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Харпером над кіноадаптацією "Гострих картузаів". Це фільм для фанатів".

Це не перша співпраця Мерфі та Харпера – режисер працював над трьома епізодами першого сезону серіалу у 2013 році. "Коли я вперше знімав 'Гострі картузи' понад 10 років тому, ми не могли передбачити, яким успішним стане серіал, але вже тоді відчували, що в хімії акторів і сценарію є щось особливе", – зазначив Харпер. "Ця історія завжди була про сім'ю, тому дуже приємно знову об'єднатися зі Стівеном і Кілліаном, щоб представити фільм на Netflix глядачам усього світу".

Джерело: Gamesradar