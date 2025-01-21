sonyazhytkova .21 января, 2025 4

Чутки про кастинг у телевізійному перезавантаженні серії про хлопчика, який вижив, набирають обертів уже кілька місяців, і серед кандидатів на роль Снейпа та Дамблдора з'явився новий претендент на роль головного антагоніста — Кілліан Мерфі.

Фанатське обговорення ролі Волдеморта вже здобуло підтримку оригінального виконавця цієї ролі Ральфа Файнса, і тепер свою думку висловив також режисер перших двох фільмів "Гаррі Поттер" Кріс Коламбус. В інтерв'ю Entertainment Weekly він поділився своїми враженнями від Кілліана Мерфі: "Кілліан — один з моїх улюблених акторів, тому це було б чудово".

Коламбус висловив свої очікування від майбутнього серіалу, зазначивши, що новий формат дасть творцям можливість глибше розкрити деталі, які не потрапили до оригінальних фільмів. За його словами, робота з кількома епізодами для кожної книги дозволить значно розширити наратив і ввести сцени, що залишалися поза кадром.

Офіційного підтвердження кастингу ще не було, проте в 2024 році було оголошено набір молодих акторів. У мережі активно обговорюються можливі кандидатури на головні ролі: Марк Райланс, відомий за роллю в "Міст шпигунів", може стати Дамблдором, а Папа Есс’єду з "Чорного дзеркала" — Снейпом.

Проте серіал уже викликає суперечки через публічні висловлювання авторки Дж.К. Роулінг щодо гендерної ідентичності, що, ймовірно, знову стане темою обговорень, адже нові екранізації не обходитимуться без контроверсій. Як це вплине на успіх проєкту, покаже лише час.

Джерело: Gamesradar