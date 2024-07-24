sonyazhytkova .24 июля, 2024 3

Дивіться перший тизер фільму "Жахливий 3" і дізнайтеся, які нові страшні сюрпризи чекають нас у цьому продовженні!

У фільмі від Cineverse та Bloody Disgusting Арт Клоун (Девід Говард Торнтон) знову приносить жахливі сюрпризи на Різдво, завдаючи лихо нічого не підозрюючим мешканцям Майлс Каунті, які мирно засинають у переддень свята.

Окрім Торнтона, що знову втілює Арта Клоуна, у фільмі Лорен Лавера повертається в ролі Сієнни. Серед акторського складу також Саманта Скаффіді, Елліот Фуллам, Джейсон Патрік і зірка AEW Кріс Джеріко. Особливістю цього випуску стане дебют Даніеля Робака в ролі Санта-Клауса. Режисуру здійснює Деміен Леоне, а продюсером виступає Філ Фальконе.

Франшиза "Жахливий" швидко здобула популярність як одна з найбільших сенсацій у незалежному жанровому кінематографі останніх років. Друга частина, знята з бюджетом всього 250 тисяч доларів, минулого року зібрала в США 11 мільйонів доларів та ще 4 мільйони на міжнародному рівні.



Прем'єра горору "Жахливий 3" відбудеться 11 жовтня.

Джерело: Deadline