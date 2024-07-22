sonyazhytkova .22 июля, 2024 4

На жаль для шанувальників, догоочікуване повернення Саманти Джонс - не відбудеться.

Після того як Life & Style цього місяця опублікував новину про можливе повернення Кетролл в третій сезон, акторка розвіяла ці чутки у своєму дописі на платформі X. "Так мило, але ні", – відповіла Кетролл на заголовок: "Виглядає так, що Кім Кетролл (вона ж Саманта Джонс) повернеться в третій сезон 'І просто так…'".

Кетролл зіграла роль сексуально розкутої Саманти Джонс у оригінальному серіалі "Секс і місто" з 1998 по 2004 рік, а також у кіноадаптаціях 2008 і 2010 років. Після того як вона розповіла про свої конфлікти з колегою по серіалу Сарою Джесікою Паркер, Кетролл вирішила не приєднуватися до Паркер, Синтії Ніксон та Крістін Девіс у "І просто так…", який вийшов на екрани у 2021 році.

Втім, у фіналі другого сезону серіалу минулого серпня Кетролл все ж порадувала шанувальників коротким камео. Сцена показала її персонажа на задньому сидінні автомобіля під час телефонної розмови з Керрі Бредшоу (Паркер), причому акторки навіть не перебували в одному приміщенні.

Кетролл під час своєї появи на шоу "The View" розповіла, що однією з умов її повернення було залучення дизайнерки костюмів Патрицію Філд. Однак Філд була зайнята іншим проєктом, тому її місце зайняли колишні протеже SATC Моллі Роджерс і Денні Сантьяго.

Наразі третій сезон "І просто так…" знімається в Нью-Йорку і очікується на платформі Max у 2025 році.

Джерело: Deadline