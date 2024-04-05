sonyazhytkova .5 апреля, 2024 7

У наступній частині він зіграє Брюгеля, лідера однієї з найбрутальніших банд Нью-Йорка, який виявиться несподівано жорстоким, хитрим і розумним стратегом.

Серіал також включає до свого акторського складу Гайуса Чарлза, Махіну Наполеон, Желько Іванека, а також Джонатана Хіггінботема, Трея Сантьяго-Гадсона і Чарлі Соліса.

"The Walking Dead: Dead City" розповідає про подорож Меггі, яку виконує Лорен Коен, і Нігана, якого грає Джеффрі Дін Морган, в постапокаліптичний Мангеттен, що відірваний від материка. Руйноване місто кишить мерцями, а його мешканці зробили Нью-Йорк місцем анархії, небезпеки, краси та жаху.

Елі Джорн є шоураннером і виконавчим продюсером серіалу, що контролюється Скоттом М. Гімплом, головним директором Всесвіту "The Walking Dead". Коен і Морган також є виконавчими продюсерами разом з Брайаном Бократом.

Кім Коутс славиться своєю роллю Тіга Трегера у серіалі "Сини анархії". Останнім часом його можна було побачити в головних ролях у таких серіалах, як "Дурна кров" на Netflix, еммі-переможному лімітованому серіалі "Забуті Богом" та "Сантехніки білого дому" для HBO. У кінематографі він з'явився у фільмах "Подвійне падіння на південь", "Реальні спогади міжнародного вбивці", "Острів фантазій" та багатьох інших.

Джерело: Deadline