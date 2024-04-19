sonyazhytkova .19 апреля, 2024 11

На сторінці шоу у Twitter було оголошено, що Netflix затвердив останню частину цієї магічної фентезі адаптації.

"Офіційно: четвертий сезон 'Відьмака' вже в розробці. Але це ще не все, ми вже плануємо п'ятий сезон, який стане фінальним і принесе цьому епічному шоу достойне завершення. Побачимося на континенті", - підтвердив стримінговий гігант.

Як вже зазначалося раніше, у четвертому сезоні Геральта зіграє Ліам Хемсворт, який вступить на заміну Генрі Кавіллу, що покинув шоу після третього сезону.



У новій частині саги, історія знову слідує за Геральтом, Єнніфер і Цірі, які після шокуючих подій, що сталися на континенті в останній серії третього сезону, опинилися на різних кінцях знищеного вогнем світу з численними жахливими істотами. Розділені, вони повинні взяти на себе відповідальність за своїх незвичайних спутників, щоб вижити в цьому бою і знову знайти одне одного. Крім того, як було зазначено раніше, Лоуренс Фішберн приєднається у наступному сезоні у ролі Регіса, улюбленого фанами персонажа з книг і ігор "Відьмака", який стане співмандрівником Геральта у його подорожі.

Також, до акторського складу серіалу, повертаються вже добре знайомі глядачам - Аня Чалотра, Фрея Аллан і Джої Бейті.

Джерело: Deadline