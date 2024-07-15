sonyazhytkova .15 июля, 2024 11

Її публіцистка повідомила: "З великим сумом підтверджую, що Шеннен Доерті більше немає. У суботу, 13 липня, вона програла тривалу боротьбу з раком".

Вперше у Доерті діагностували рак грудей у 2015 році, і вона відкрито розповідала про свій шлях до одужання та подальші проблеми зі здоров'ям.

Доерті розпочала свою акторську кар'єру ще в дитинстві, знімаючись у серіалах "Маленький будинок у преріях" та "Наш дім", а також у фільмі "Хезерс". Її проривом стала роль у серіалі Аарона Спеллінга "Беверлі-Хіллз 90210" у 1990 році. Телешоу стало справжнім хітом і допомогло підняти телеканал Fox на новий рівень. Доерті, разом з іншими акторами, зокрема Люком Перрі та Джейсоном Прістлі, стали зірками. Люк Перрі, який грав її хлопця, помер у 2019 році.

Шеннен Доерті залишила "Беверлі-Хіллз 90210" у 1994 році, проте серіал продовжував виходити до 2000 року. У другій половині 90-х років вона з'явилася у ще одному проєкті Спеллінга – серіалі "Всі жінки – відьми", де грала одну з трьох сестричок-відьм. Вона залишила шоу після третього сезону.

Доерті народилася 12 квітня 1971 року. У дитинстві вона привернула увагу Майкла Лендона, якого вважала своїм наставником. Вона отримала гостьову роль у його серіалі "Батько Мерфі", а потім була запрошена до "Маленького будинку у преріях". У нещодавньому подкасті "Let's Be Clear" вона зазначила: "Саме на зйомках 'Маленького будинку' у мене з'явилася пристрасть до акторства. Майкл Лeндон був неймовірним наставником, талановитим, добрим та уважним. Він дуже вплинув на мене".

Джерело: Deadline