sonyazhytkova .24 мая, 2024 0

Після першого сезону Amazon Freevee вирішила припинити виробництво серіалу про перехідний вік, яка була заснована на найпопулярнішій книзі спогадів Тігана і Сари Квін.

"High School" пропонує унікальну подорож у світ самопізнання та ідентичності, показуючи, наскільки це стає складним, коли ви маєте близнюка. На фоні культової атмосфери 90-х років, сповненої гранжу та рейвів, історія розповідає про паралельні та взаємопов'язані спогади двох сестер-близнюків.

У головних ролях виступили старшокласниці з TikTok Рейлі та Сізінн Гілланд у своєму телевізійному дебюті в ролях молодших версій Тіган і Сари відповідно. Особливими гостями у серіалі були Кобі Смолдерс ("Як я познайомився з вашою мамою") та Кайл Борнгеймер ("Історія шлюбу"), які виконали ролі батьків — Сімон Бейтс та Патріка Твайлі.

У списку акторів також були Олівія Руайр, яка виконала роль Фібі, Аманда Фікс у ролі Майї, Бріанн Тжу, відома за фільмом "Я знаю, що ви зробили минулого літа", у ролі Алі, Гіна Мезарош, яка зіграла Лілі, Сі Джей Валлерой з "NCIS: Лос-Анджелес" у ролі Евана, і Нейт Кордрі з "Для всього людства" у ролі Девіда.

Виробництво "High School" здійснювалось студією Amazon та Plan B Entertainment, а виконавчими продюсерами були Клеа Дювал, Тіган і Сара Квін, Лора Кіттрелл та Dede Gardner, Джеремі Клейнер і Каріна Спосато від Plan B.

Джерело: Deadline