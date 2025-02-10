sonyazhytkova .10 февраля, 2025 6

Том Круз, втілюючи неперевершеного Ітана Ханта, знову демонструє свою відданість екстремальним трюкам у новому трейлері, мчачи на шаленій швидкості, виконуючи розвідку на підводному човні та ризикуючи життям під крилом літака.

"Місія неможлива: Фінальна розплата" стане завершенням культової шпигунської саги, яка бере свій початок майже два десятиліття тому. Продовження "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" (2023) вийде на великі екрани 23 травня цього року.

Окрім Круза, у фільмі з'являться Гейлі Етвелл, Вінг Реймз, Саймон Пегг, Есай Моралес, Пом Клементьєфф, Ванесса Кірбі, Маріела Гарріга, Генрі Черні, Ши Віґгем, Грег Тарзан Девіс, Чарльз Парнелл, Фредерік Шмідт та Анджела Бассетт. Також до франшизи приєдналися Холт МакКеллані, Джанет МакТір, Нік Офферман, Ханна Веддінгем, Кейті О'Браєн і Стівен О’Ян.

Очікування стрічки вже досягло піку – за словами одного з ранніх глядачів, фільм настільки напружений, що "майже викликав серцевий напад". Якщо судити з відгуків, фінал франшизи обіцяє стати видовищним завершенням легендарної історії.

Джерело: Deadline

