Актор не приніс радісних новин для прихильників культового серіалу, які сподівалися на спін-офф з улюбленим персонажем, розкривши, що це телешоу вже не актуальне для HBO.

Популярний серіал "Гра Престолів" завершився п'ять років тому, але фанати все ще сподівалися на відновлення історії одного з головних героїв.

Хоча раніше HBO вносила в анонси кілька потенційних проєктів, включаючи спін-офф про Джона Сноу, ця ідея так і залишається нереалізованою. Зараз головною увагою каналу є серіал "Дім Дракона". Щодо інших можливих відгалуджень зі світу "Гри Престолів", наразі немає жодних конкретних відомостей.

Актор Кіт Герінгтон, який зіграв Джона Сноу, поділився своїми враженнями в інтерв'ю, сказавши, що наразі проєкт зупинений, оскільки команда не змогла знайти історію, яка б всіх зацікавила.

Хоча Джон Сноу завоював серця глядачів та став одним з найбільш улюблених персонажів у "Грі Престолів", його спін-офф залишився лише на етапі задуму. Поки що, окрім запланованого проєкту "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", нічого іншого не підтверджено. Голова HBO Кейсі Блоєс зазначив у своєму інтерв'ю, що хоча є різноманітні ідеї та сценарії, наразі нічого конкретного не наблизилося до етапу продовження.

Джерело: Мovieweb