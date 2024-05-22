sonyazhytkova .22 мая, 2024 11

На жаль, шансів на другий сезон не буде. Представник телевізійної мережі CTV підтвердив, що телешоу, яке вийшло на екарани у 2023 році і завершилося у грудні того ж року, не буде продвжено.

"Сестри Спенсер" - це історія про матір і доньку, які об'єдналися, щоб створити агентство приватних детективів. Письменниця-детектив Вікторія Спенсер (Леа Томпсон) та її донька Дарбі Спенсер (Стейсі Фарбер), яких помилково вважали за сестер, під час розслідування таємничих та заплутаних справ.

У шоу також зіграли Томас Антоні Олаїде, Едвард Раттл, Хусейн Мадхавджі, Айєша Мансур Гонсальвес, Родріго Масса, Кейтлін Ліб та Адам Хуртіг.

Серіал був вироблений компаніями eOne та Buffalo Gal Pictures за участю режисера Алана Маккаллоу. Він також виступав співрежисером разом із Дженн Енгельс. Виконавчими продюсерами були Джослін Гамільтон та Текка Кросбі від eOne, а також Філіс Лейнґ та Дженніфер Бізлі від Buffalo Gal Pictures.

Джерело: Deadline