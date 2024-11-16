sonyazhytkova .16 ноября, 2024 3

Проєкт, анонсований ще у 2004 році та обіцяний як "хардкорний і неймовірний", офіційно завершив свою історію — про це повідомив продюсер Базил Іванюк.

Історія фільму почалася з анонсу на диску з грою "Chaos Theory". У 2012 році з’явилися новини про участь Тома Гарді в головній ролі, а у 2015-му актор заявив, що прем’єра запланована на 2017 рік. Проте з того часу про проєкт майже не було інформації.

"Це міг бути чудовий фільм, але ми просто не змогли його реалізувати — ні зі сценарієм, ні з бюджетом", — сказав Базил Іванюк в інтерв’ю The Direct. "Було створено десятки варіантів, але жоден не вдався. Це один із тих проєктів, які ми втратили, і це дуже сумно".

Шанувальники Splinter Cell не здивовані таким фіналом, адже чимало з них давно вважали цей проєкт мертвим. Попри розчарування, багато хто вірить, що історія могла б стати оригінальним доповненням до жанру шпигунських трилерів, запропонувавши щось свіже й унікальне.

Проте спадщина Splinter Cell отримала другий шанс. Netflix працює над анімаційним серіалом "Splinter Cell: Death Watch", який переосмислить теми сучасного шпигунства в умовах гібридної війни. Головного героя, Сема Фішера, озвучить Лів Шрайбер, а сценарій створює Дерек Колстад — автор таких хітів, як "Ніхто" та "Джон Вік".

Таким чином, хоч фільму й не судилося побачити світ, спадщина Splinter Cell продовжує жити.

Джерело: Gamesradar