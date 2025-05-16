sonyazhytkova .16 мая, 2025 8

Новий проєкт оскароносного режисера ще не з’явився в кінотеатрах, а вже увійшов до історії. "Одіссея" стане першою стрічкою у світі, яку повністю знімуть на плівкові камери IMAX — улюблену зброю Нолана в гонитві за масштабом і кінематографічною досконалістю.

Крістофер Нолан не зраджує собі — після приголомшливого успіху "Оппенгеймера" (сім "Оскарів", включно з "Найкращим фільмом") він знову підкорює амбітні вершини. Його наступний проєкт — епічна адаптація гомерівської "Одіссеї" — вже встановлює рекорди. Це буде перший блокбастер, повністю знятий на плівкові камери IMAX 15/70 — справжні гіганти серед кінознімального обладнання.

Ці камери відомі своєю неймовірною якістю зображення (близько 18K) та... не менш неймовірною вагою й шумом, через що їх рідко використовують для повнометражних зйомок. Усього у світі існує лише вісім таких камер, і вони не продаються. Проте за наполяганням Нолана IMAX створили нову, вдосконалену версію — на 30% тихішу і значно легшу. Саме вона й стане основою зйомок "Одіссеї", а після завершення проєкту компанія планує здавати її в оренду іншим режисерам.

У центрі сюжету — подорож царя Ітаки Одіссея (Метт Деймон) додому після Троянської війни, яка розтягнеться на понад десятиліття, сповнене зустрічей із міфічними чудовиськами, пастками богів і душевними муками його родини.

Зірковий каст вражає: до Метта Деймона приєднуються Том Голланд, Енн Гетевей, Зендея, Лупіта Ніонго, Роберт Паттінсон, Шарліз Терон, Джон Бернтал, Джон Легуізамо, Мія Ґот та інші.

Коли Крістофер Нолан береться за класику, варто очікувати не просто екранізацію, а справжню кіноепопею. І схоже, що його "Одіссея" змінить не лише уявлення про давньогрецькі міфи, а й саме майбутнє великого екрану. Дата прем'єри — 17 липня 2026 року.

Джерело: Gamesradar