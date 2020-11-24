Анастасия Лях .24 ноября, 2020 12

Как сообщает The Hollywood Reporter, Marvel планирует приступить к съемкам сиквела в июле 2021 года.

О сюжете, конечно же, ничего неизвестно. Райан Куглер снова сядет в режиссерское кресло. К своим ролям вернутся Летиша Райт, Люпита Нионго, Анджела Бассетт и Уинстон Дьюк. Антагониста сыграет мексиканский актер Теноч Уэрта. Релиз намечен на 5 мая 2022 года.

Напомним, задержка в производстве связана не только с пандемией, но в первую очередь с преждевременной кончиной исполнителя главной роли Чедвика Боузмана, который скончался от рака. Теперь в сценарий продолжения будут внесены радикальные изменения.

Известно, что студия не станет «оживлять» Боузмана с помощью компьютерной графики. По слухам, костюм Черной пантеры может перейти к героине Летиши Райт, сестре главного героя Шури, специалистке по новаторским гаджетам.