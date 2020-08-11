Анастасия Лях .11 августа, 2020 4

Издание IndieWire выяснило, когда именно Мартин Скорсезе планирует приступить к съемкам своей новой картины «Убийцы цветочной луны».

Если не возникнет никакой форс-мажор (если планету не накроет третья или четвертая волна коронавируса), Леонардо ДиКаприо и Роберт-Де Ниро отправятся на съемочную площадку в Оклахоме в феврале 2021 года. А подготовки к съемочному процессу непосредственно на локации начнутся уже в ноябре—декабре.