На фото: Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо на съемках фильма "Остров проклятых"
Издание IndieWire выяснило, когда именно Мартин Скорсезе планирует приступить к съемкам своей новой картины «Убийцы цветочной луны».
Если не возникнет никакой форс-мажор (если планету не накроет третья или четвертая волна коронавируса), Леонардо ДиКаприо и Роберт-Де Ниро отправятся на съемочную площадку в Оклахоме в феврале 2021 года. А подготовки к съемочному процессу непосредственно на локации начнутся уже в ноябре—декабре.
Напомним, «Убийцы цветочной луны» — экранизация одноименного романа Дэвида Гранна, сюжет которого повествует о реальных событиях и разворачивается в 1920-х годах в упомянутом штате, где было истреблено практически все индейское племя после того, как в принадлежащей ему земле были обнаружены колоссальные запасы нефти.