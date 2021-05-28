Анастасия Лях .28 мая, 2021 4

Американская киноакадемия объявила дату проведения следующей церемонии. Она состоится 27 марта 2022. Номинанты будут объявлены 8 февраля.

Очевидно, что это позже, чем обычно. Но не так поздно, как в текущем году. Напомним, в этом году «Оскары» вручили 25 апреля. Столь поздняя дата награждения была связана с неутихающей пандемией ковида.

Что касается припозднившейся даты 2022 года, она, скорее всего, связана с тем, что киноакадемики попытались избежать накладки с зимними Олимпийскими играми.

Также напомним, что рейтинги церемонии 2021 оказались самыми низкими за всю историю премии. Трансляцию посмотрело всего лишь 9,8 миллиона человек.