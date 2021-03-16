Если верить сайту DiscussingFilm, Джейсон Момоа, Эмбер Херд и другие вернутся в подводный мир Атлантиды уже в июне этого года, когда начнется продакшен сиквела.
О сюжете продолжения пока что ничего неизвестно. Наверняка знаем, что режиссером вновь выступит Джеймс Ван. Момоа снова сыграет Артура Карри, который в финале оригинального фильма стал королем Атлантиды, а Херд — его возлюбленную Меру. Исходя из дополнительной сцены после финальных титров, также должен вернуться Яхья
По слухам, в сиквеле речь пойдет о Некрусе. В комиксах Некрус — это такой же древнейший подводный город, как и Атлантида, но только называемый «подводным городом зла».
Релиз «Аквамена 2» намечен на 16 декабря 2022.