Анастасия Лях .16 марта, 2021 7

Если верить сайту DiscussingFilm, Джейсон Момоа, Эмбер Херд и другие вернутся в подводный мир Атлантиды уже в июне этого года, когда начнется продакшен сиквела.

О сюжете продолжения пока что ничего неизвестно. Наверняка знаем, что режиссером вновь выступит Джеймс Ван. Момоа снова сыграет Артура Карри, который в финале оригинального фильма стал королем Атлантиды, а Херд — его возлюбленную Меру. Исходя из дополнительной сцены после финальных титров, также должен вернуться Яхья Абдул-Матин II в. роли злодея по прозвищу Черная Манта.

По слухам, в сиквеле речь пойдет о Некрусе. В комиксах Некрус — это такой же древнейший подводный город, как и Атлантида, но только называемый «подводным городом зла».

Релиз «Аквамена 2» намечен на 16 декабря 2022.