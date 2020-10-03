В беседе с изданием Indian Бенедикт Камбербэтч рассказал, на когда запланировано начало продакшена сиквела о Докторе Стрэндже.
По словам актера, продолжение сольника о марвеловском супергерое, познавшем магию, окунется в непосредственный съемочный процесс уже в конце октября или начале ноября. Камбербэтч добавил, что уже вовсю готовится к работе и крайне воодушевлен.
Сюжет
Напомним, что режиссер первого фильма Скотт Дерриксон уступил кресло Сэму Рэйми, сохранив функции продюсера. Релиз запланирован на 24 марта 2022 года.