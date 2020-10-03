Анастасия Лях .3 октября, 2020 9

На фото: Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа

В беседе с изданием Indian Бенедикт Камбербэтч рассказал, на когда запланировано начало продакшена сиквела о Докторе Стрэндже.

По словам актера, продолжение сольника о марвеловском супергерое, познавшем магию, окунется в непосредственный съемочный процесс уже в конце октября или начале ноября. Камбербэтч добавил, что уже вовсю готовится к работе и крайне воодушевлен.

Сюжет по-прежнему не раскрывается. Известно лишь, что сиквел будет содержать элементы хоррора и выйдет с подзаголовком «Мультивселенная безумия».

Напомним, что режиссер первого фильма Скотт Дерриксон уступил кресло Сэму Рэйми, сохранив функции продюсера. Релиз запланирован на 24 марта 2022 года.