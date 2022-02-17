Анастасия Лях .17 февраля, 2022 13

Журнал Empire, ссылаясь на слова режиссера Дени Вильнева, пишет, что съемки второго фильма должны стартовать в конце этого лета.

По словам постановщика, сценарий уже закончен, а старая команда, работавшая на площадке первой «Дюны», готова собраться вновь. Единственное, что непредсказуемо и может нарушить планы, — это ковид. Также Вильнев добавил, что сиквел будет сложнее оригинала и соответственно сложнее будет и работа над ним, но вектор, задающий франшизе направление, нащупан и представляется очень четким.

Сюжетные детали Вильнев не разглашает, но уточнил, что куда больше времени на этот раз будет уделено антагонистам Харконненам, что пошли войной на Дом Атрейдес.

К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дейв Батиста, Джош Бролин, Шарлотта Рэмплинг. Релиз намечен на 20 октября 2023 года.