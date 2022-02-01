Анастасия Лях .1 февраля, 2022 7

Инсайдеры утверждают, что съемки сиквела нашумевшей картины с Хоакином Фениксом запланированы на 2023 год. Студия Warner пока что официальный анонс не делала.

Известно, что создатель оригинала Тодд Филлипс вновь выступит сценаристом и постановщиком, а Феникс, естественно, вернется к эпатажной роли психопата-грабителя Джокера, который, как показано в первом фильме, вырос из затравленного социумом бедолаги по имени Артур Флек, который мечтал стать комиком, чтобы смешить людей, но обжегся о человеческую жестокость и превратился в монстра.

Сюжетные детали сиквела, конечно же, хранятся в строгом секрете. Но известно, что первый черновик сценария Филлипс уже подготовил и показал боссам Warner.

Напомним, оригинальный «Джокер» вышел в октябре 2019 года и в итоге стал самым кассовым фильмом с рейтингом R, заработав в прокате свыше миллиарда долларов. Картина получила два «Оскара» и главную награду Венецианского смотра — «Золотого льва».