Когда стартуют съемки нового фильма Кристофера Нолана
Анастасия Лях
.5 января, 2022
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На фото: Киллиан Мерфи
Стало известно, когда режиссер Кристофер Нолан приступит к продакшену исторического байопика «Оппенгеймер».
Съемки стартуют в марте и пройдут в Лос-Анджелесе. Сюжет, напомним, развернется вокруг жизни и работы американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во время Второй мировой войны сыграл ключевую роль в разработке атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму и Нагасаки.
Главную роль исполнит Киллиан Мерфи. Также в проекте заняты Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Роберт Дауни и Мэтт Дэймон. Релиз запланирован на 21 июля 2023 года.