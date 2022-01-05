Анастасия Лях .5 января, 2022 8

Стало известно, когда режиссер Кристофер Нолан приступит к продакшену исторического байопика «Оппенгеймер».

Съемки стартуют в марте и пройдут в Лос-Анджелесе . Сюжет, напомним, развернется вокруг жизни и работы американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во время Второй мировой войны сыграл ключевую роль в разработке атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму и Нагасаки.

Главную роль исполнит Киллиан Мерфи. Также в проекте заняты Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Роберт Дауни и Мэтт Дэймон. Релиз запланирован на 21 июля 2023 года.