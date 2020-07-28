Анастасия Лях .28 июля, 2020 7

Стало известно, когда именно стартует продакшен нового марвеловского блокбастера «Тор: Любовь и гром», четвертой части сольных фильмов об асгардийском боге-супергерое Торе.

По словам Натали Портман, которая вернется в образе Джейн Фостер, земной возлюбленной главного героя и по совместительству толковой ученой в области теоретической физики, съемки картины запланированы на начало 2021 года, и пройти они должны в Австралии.

Напомним, в режиссерском кресле снова окажется Тайка Вайтити, постановщик третьей части «Тор: Рагнарек». Известно, что сюжетный упор будет сделан на романтические отношения между Джейн и Тором, а знаменитый молот асгардийца перейдет к его возлюбленной, которая каким-то образом, видимо, тоже получит суперсилу. Также известно, что в секретной роли предстанет Кристиан Бэйл (возможно, он будет злодеем).