Анастасия Лях .2 июня, 2020 7

На фото: Том Круз в роли Итана Ханта

Появилась информация о том, когда могут возобновиться съемки седьмого и восьмого фильмов шпионской франшизы с Томом Крузом.

Как пишет Deadline, ссылаясь на слова помощника режиссера Томми Гормли, производство проекта может продолжиться в сентябре. Напомним, съемки, проходившие в Венеции, были прерваны эпидемией коронавируса. По словам Гормли, съемочной группе пришлось покинуть Италию, когда до завершения работы оставалось всего пару дней.

Сообщается, что в сентябре будут отсняты сцены в других странах. В Венецию, видимо, команда возвращаться не будет.

Напомним, седьмой и восьмой фильмы снимаются параллельно. Релиз «Миссии невыполнимой 7» намечен на ноябрь 2021.