Анастасия Лях .20 апреля, 2021 4

Как сообщают украинские дистрибьюторы, кинокомпания Focus Features объявила дату выхода сиквела полнометражного «Аббатства Даунтон». Продолжение попадет на большие экраны на Рождество, то есть в конце декабря 2021.

Напомним, первый полнометражный фильм, основанный на одноименном долгоиграющем сериале, вышел в 2019 году и имел большой успех и у критиков, и у зрителей. С малого на большой экран перенеслась не только атмосфера костюмной романтической драмы про богатое аристократичное английское семейство и их слуг, но и все ключевые персонажи в исполнении оригинальных актеров.

Весь актерский состав вернется и в предстоящем сиквеле. К старичкам присоединятся новички Хью Дэнси, Лора Хеддок, Натали Бай и Доминик Уэст.