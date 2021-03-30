Дуэйн Джонсон поделился в Инстаграме информацией о дате выхода многострадального «Черного Адама», основанного на комиксах DC.
Сольник про антигероя, который изначально должен был появиться в качестве злодея в фильме «Шазам!», но затем перекочевал в собственный полноценный
Теперь наконец у фильма появилась точная дата релиза. По словам исполнителя главной роли, картина выйдет 29 июля 2022 года.
По сюжету антигерой Черный Адам столкнется с командой под названием «Общество справедливости Америки», в которую входят