Анастасия Лях .30 марта, 2021 8

Дуэйн Джонсон поделился в Инстаграме информацией о дате выхода многострадального «Черного Адама», основанного на комиксах DC.

Сольник про антигероя, который изначально должен был появиться в качестве злодея в фильме «Шазам!», но затем перекочевал в собственный полноценный спин-офф , находится в разработке довольно давно. В режиссерском кресле значится Жауме Кольет-Серра , известный по триллерам с участием Лиама Нисона.

Теперь наконец у фильма появилась точная дата релиза. По словам исполнителя главной роли, картина выйдет 29 июля 2022 года.