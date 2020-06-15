Анастасия Лях .15 июня, 2020 11

Самый ожидаемый триллер этого года должен был выйти на экраны в середине июля. Но ситуация с коронавирусом поставила релиз под сомнение.

На днях студия Warner определилась с новой датой не только для «Довода», но и для нескольких других проектов. Как пишет Variety, новый фильм Нолана попадет в кинотеатры не 17 июля, как было запланировано, а 31-го , то есть на две недели позже.