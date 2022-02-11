Таня Гончаренко .11 февраля, 2022 2

AMC объявили когда выйдет первая часть финального сезона "Лучше звоните Солу". Об этом сообщает Deadline.

Сезон спин-оффа "Во все тяжкие" разделен на две части. Первая выйдет 18 апреля 2022 года. После семи эпизодов и перерыва шоу вернётся в июле - 11 числа.

Сезон стартует аж спустя два года после премьеры предыдущего из-за сердечного приступа, который случился у Боба Оденкерка прямо во время съемок.

Напомним, шоу рассказывает об адвокате Соле Гудмане (Боб Оденкёрк) за шесть лет до знакомства с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом.