Анастасия Лях .13 сентября, 2021 6

Студия Disney объявила, что игровой ремейк классического мультфильма «Русалочка» появится на экранах 26 мая 2023 года, пишет The Hollywood Reporter.

При этом съемки картины завершились этим летом. Это значит, что без малого два года будет потрачено на постпродакшен.

Напомним, в игровой версии, которая также будет мюзиклом, Ариэль будет не белой и не рыжеволосой. Главная роль в проекте досталась темнокожей певице Холли Бэйли, участнице R& B-дуэта Chloe x Halle.