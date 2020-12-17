Анастасия Лях .17 декабря, 2020 1

Постановщик наконец раскрыл, когда именно ждать выхода режиссерской версии «Лиги справедливости». Его слова передает издание ComicBook.

По словам Снайдера, его «Лига справедливости» появится на потоковом сервисе HBO Max уже в марте 2021 года. Режиссер, который испытывает крайне негативные эмоции к прокатной версии Джосса Уидона (который, напомним, занимался постпродакшеном и пересъемками после того, как Снайдер покинул проект по семейным обстоятельствам), заявил, что надеется выходом новой версии «стереть тот вариант с лица земли».

Также Снайдер добавил, что в его картине не будет никаких дополнительных сцен после финальных титров.

Напомним, ранее режиссер сообщил, что его «Лига справедливости», скорее всего, получит взрослый рейтинг R и что он ведет переговоры на счет параллельного выпуска фильма на стриминге и в кинотеатрах.

Также напомним, что в режиссерской версии появятся злодеи Дарксайд и Джокер, которых не было в прокатном варианте. Последнего сыграет Джаред Лето, исполнявший эту роль в «Отряде самоубийц».