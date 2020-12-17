Появились новые подробности о новом режиссерском проекте Гая Ричи, главную роль в котором исполнил старый талисман постановщика Джейсон Стэйтем.
Теперь фильм называется «Wrath of Man» («Гнев человеческий»). А до этого назывался «Инкассаторский грузовик». Это англоязычный ремейк французского боевика «Инкассатор», вышедшего в 2004 году.
Действие ремейка разворачивается в
Вот как звучит официальный синопсис: «Эйч — скрытный джентльмен. А как иначе, если ведешь двойную игру? Он — тень миллионов инкассаторских долларов, ежедневно курсирующих по
В ролях также заняты Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Холт Маккэлани, Джеффри Донован и другие. Релиз в США запланирован на 15 января 2021, спустя год после выхода «Джентльменов».